Uppgifter: Newcastle med jättebud på Yohanna

Zadok Yohanna rapporteras vara nära en övergång till Brighton.

Nu lägger Newcastle ett jättebud på AIK-stjärnan.

Det rapporterar Expressen.

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AIK:s Zadok Yohanna ser inte ut att vara kvar i AIK så länge till. En hel del olika klubbar rycker i honom men i dagarna kunde Sky Sports rapportera att Yohanna var klar för Brighton och klubben skulle enligt uppgifterna betala runt 235 miljoner kronor.

AIK har bekräftat att förhandlingar om en affär pågår och att det väntas ge bra pengar i kassan.

Nu kan Expressen rapportera att Newcastle har lagt ett bud på runt 260 miljoner kronor inklusive bonusar på runt 20 miljoner. Ännu är jakten på Yohanna öppen och även franska Rennes samt en till Premier League-klubb rapporteras vara med i jakten.

