AIK:s mardröm fortsätter – oroliga bilder från Karlberg

Casper Nordqvist
AIK har en poäng på de senaste fyra matcherna och kommer från en blytung derbyförlust mot Djurgården.
Nu rapporterar Fotbollskanalen att Johan Hove skadat sig och att han åkte iväg i bil från träningsanläggningen Karlberg mitt under träningen.

Efter 2-4 i baken hemma mot Djurgården i söndags växer AIK:s kris.

Laget har bara en inspelad poäng senaste fyra matcherna och trycket ökar på nya tränaren José Riveiro.

Nu kan spanjoren dessutom få klara sig utan sin nyckelspelare Johan Hove i bortamötet med VSK till helgen.

Fotbollskanalen rapporterar hur norrmannen blev liggande efter en situation med Taha Ayari och att han efter behandling på planen fördes iväg i en bil mitt under träningspasset på träningsanläggningen Karlberg.

