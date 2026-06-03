Klart: Kiese Thelin lämnar Urawa Red Diamonds

Isaac Kiese Thelin har gjort i sitt Urawa Reds.

Han lämnar i samband med att kontraktet löper ut.

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Isaac Kiese Thelin har representerat japanska Urawa Reds sedan förra sommaren.

Nu står det klart att han inte får förlängt kontrakt och lämnar därmed klubben.

– Tack för upplevelserna, den rika kulturen, de fantastiska människorna och möjligheten att vara en del av den här klubben. Atmosfären som supportrarna skapar är bland den allra bästa jag har upplevt i min karriär, säger Kiese Thelin i ett uttalande.

Totalt står han noterad för totalt 20 framträdanden och 5 mål i Japan.