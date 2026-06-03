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Foto: Bildbyrån

Nildén är räddningen på mittbackskrisen: ”Min nya grej”

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Damlandslaget har mittbackskris och Elma Junttila Nelhage har lämnat återbud.
Nu kan vänsterbacken Amanda Nildén bli Sveriges nya mittback.
– Det har ändå passat mig bättre än vad jag trodde, jag har aldrig spelat mittback tidigare, säger Nildén enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Magdalena Eriksson har slutat i landslaget, Nathalie Björn är skadad och Elma Junttila Nelhage lämnade återbud till samlingen på grund av skada. Lyon-mittbacken är inte direkt ersatt utan förbundskapten Tony Gustavsson ser en ersättare i truppen.

Tottenhams vänsterback Amanda Nildén har de senaste veckorna fått hoppa in som mittback. Svensken har gjort det såpass bra att hon nu även kan spela mittback i damlandslaget.

– Det är kanske min nya grej nu, säger Nildén inför fredages match enligt Sportbladet.

Förbundskapten har hyllat Nildén som mittback

Debuten som mittback kom mot ligamästarna Manchester City.

– Jag fick ett riktigt test där. Men det har ändå passat mig bättre än vad jag trodde, jag har aldrig spelat mittback tidigare.

Tony Gustavsson har hyllat Nildén i sin nya position och både förbundskaptenen och hon själv tycker att hon spelar sin bästa fotboll nu.

– Ja, men jag tycker väl kanske också det. Det känns ändå bra. Jag har kommit iväg från matcherna med mycket självförtroende.

På fredag är det gruppfinal mot Danmark i det avgörande VM-kvalet.

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