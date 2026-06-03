Nildén är räddningen på mittbackskrisen: ”Min nya grej”
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Damlandslaget har mittbackskris och Elma Junttila Nelhage har lämnat återbud.
Nu kan vänsterbacken Amanda Nildén bli Sveriges nya mittback.
– Det har ändå passat mig bättre än vad jag trodde, jag har aldrig spelat mittback tidigare, säger Nildén enligt Sportbladet.
Magdalena Eriksson har slutat i landslaget, Nathalie Björn är skadad och Elma Junttila Nelhage lämnade återbud till samlingen på grund av skada. Lyon-mittbacken är inte direkt ersatt utan förbundskapten Tony Gustavsson ser en ersättare i truppen.
Tottenhams vänsterback Amanda Nildén har de senaste veckorna fått hoppa in som mittback. Svensken har gjort det såpass bra att hon nu även kan spela mittback i damlandslaget.
– Det är kanske min nya grej nu, säger Nildén inför fredages match enligt Sportbladet.
Förbundskapten har hyllat Nildén som mittback
Debuten som mittback kom mot ligamästarna Manchester City.
– Jag fick ett riktigt test där. Men det har ändå passat mig bättre än vad jag trodde, jag har aldrig spelat mittback tidigare.
Tony Gustavsson har hyllat Nildén i sin nya position och både förbundskaptenen och hon själv tycker att hon spelar sin bästa fotboll nu.
– Ja, men jag tycker väl kanske också det. Det känns ändå bra. Jag har kommit iväg från matcherna med mycket självförtroende.
På fredag är det gruppfinal mot Danmark i det avgörande VM-kvalet.
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