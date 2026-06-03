Uppgifter: Everton med i jakten om Hjulmand

Morten Hjulmand ryktas till flera olika klubbar.

Nu uppger portugisiska A Bola att Everton har gett sig in i jakten.

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Morten Hjulmand har spelat i Sporting sedan 2023 och efter framgångarna i klubben ser att nu ut att flytta.

26-åringen kopplas ihop med flera olika storklubbar. Det rör sig om Atletico Madrid, Juventus, Manchester City, Arsenal och Manchester United

Nu uppger den portugisiska tidningen A Bola att Madrid-klubben är den mest intressanta klubben för dansken, samtidigt som uppgifterna säger att enen ny klubb har gett sig in i jakten.

Det är Everton som visar intresse och har börjat höra sig för kring Hjulmand.

Ännu ska inte Sporting ha nåtts av något konkret bud.