Sky Sport: Prislappen på Mason Greenwood

Mason Greenwood ryktas till flera olika klubbar.

Nu kommer Sky Sports Italia med uppgifter om prislappen.

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Mason Greenwood stod för en stark säsong i Marseille och noterades för 16 mål på 32 matcher i Ligue 1. Under de senaste dagarna har den engelske anfallaren kopplats ihop med Roma, samtidigt som uppgifter gjort gällande att även Fenerbahce visat intresse.

Nu uppges Marseille ha satt ett pris på 24-åringen. Enligt Sky Sport Italia är den franska klubben beredd att sälja Greenwood för 50 miljoner euro, motsvarande omkring 545 miljoner kronor.

Greenwood lämnade Manchester United sommaren 2024. Innan dess var han avstängd från spel efter att ha anklagats för försök till våldtäkt och misshandel. Anklagelserna lades dock ned i början av 2023. Efter tiden i United tillbringade han en säsong på lån i Getafe innan flytten till Marseille.