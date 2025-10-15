AIK:s smäll: Edh ryggskadad igen
Tidigare idag kom lugnande besked om en mängd AIK-spelare.
Men nu kommer ett bakslag.
Eskil Edh är skadad igen.
”En period av rehab väntar, skriver klubben på sin hemsida.
Tidigare under onsdagen kom det uppgifter om att flera AIK-spelare saknades på dagens träning. Mikkjal Thomassen kom dock med lugnande besked – men sa att det fanns frågetecken kring Eskil Edh.
Och nu kommer AIK med ett tråkigt besked.
Det var i slutet av förra säsongen som Edh inte kunde spela längre på grund av ryggsmärtor. Han missade sedan hela vårsäsongen på grund av en stressfraktur i ryggen.
I augusti var ytterbacken tillbaka och har spelat nästintill varje minut sedan dess.
Enligt Expressen röntgades han i början av oktober och nu står det klart att 23:åringen är skadad och att det gäller samma skada som han tidigare dragits med.
Så här skriver klubben på sin hemsida:
”Har sedan slutet av september 2025 haft en successivt tilltagande smärta i ryggen. Efter undersökningar står det klart att en period av rehab nu väntar.”
