AIK:s smäll: Edh ryggskadad igen

Tidigare idag kom lugnande besked om en mängd AIK-spelare.

Men nu kommer ett bakslag.

Eskil Edh är skadad igen.

”En period av rehab väntar, skriver klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån



Tidigare under onsdagen kom det uppgifter om att flera AIK-spelare saknades på dagens träning. Mikkjal Thomassen kom dock med lugnande besked – men sa att det fanns frågetecken kring Eskil Edh.



Och nu kommer AIK med ett tråkigt besked.



Det var i slutet av förra säsongen som Edh inte kunde spela längre på grund av ryggsmärtor. Han missade sedan hela vårsäsongen på grund av en stressfraktur i ryggen.



I augusti var ytterbacken tillbaka och har spelat nästintill varje minut sedan dess.



Enligt Expressen röntgades han i början av oktober och nu står det klart att 23:åringen är skadad och att det gäller samma skada som han tidigare dragits med.



Så här skriver klubben på sin hemsida:

”Har sedan slutet av september 2025 haft en successivt tilltagande smärta i ryggen. Efter undersökningar står det klart att en period av rehab nu väntar.”