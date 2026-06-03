Uppmaningen till AIK: ”Ta pengarna och dra”

Zadok Yohanna, 18, ryktas till Brighton & Hove Albion för rekordsummor.

En affär som kan rädda AIK från ekonomisk kris.

– Det är helt avgörande, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron i det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt.

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Foto: FotbollDirekt/ Bildbyrån

AIK-stjärnan Zadok Yohanna har utmärkt sig i år. Den 18-årige yttern har varit det stora utropstecknet i ”Gnaget” under våren och det har rapporterats om intresse från flera klubbar. Nyligen uppgav Sky Sports att Yohanna är överens med Brighton & Hove Albion i Premier League. AIK har även bekräftat att de har mottagit ett bud som ger över 130 miljoner kronor i nettointäkt.

I det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt diskuterar Mattias Eckerman och Fredrik de Ron om Yohanna är värd den summan som det ryktas om.

– Inte i nuläget men om det nu är Brighton som det har rapporterats om så har de sett någonting i 18-åringen. Alla vet vilken stor potential han har. Han har gjort kanske 15 matcher för AIK och inte övertygat i alla. Men hans höjd är något extraordinärt och det är det du köper spelare på idag, i alla fall unga spelare. Du ser en potential, du tror att här kommer spelaren få utväxling och vi kommer till slut kunna sälja honom för mer än vad vi köpte honom för, säger FotbollDirekts redaktör Fredrik de Ron.

Brighton är en klubb som är känd för att plocka in och förädla talanger. De Ron menar på att klubbens scouting måste ha varit noggrann med tanke på den summa det ryktas om för en Yohanna-försäljning.

– Brighton är bland världens bäst skötta klubbar och jag tror att de har gjort ett gediget arbete och bedömer den här värvningen som, mer eller mindre, riskfri. Sedan är 20 miljoner euro inte så mycket pengar för en Premier League-klubb. Det är en ansenlig summa men just nu så är han inte värd det sett till kvaliteten just nu.

Foto: Bildbyrån

”Det är ju bara att ta pengarna och dra”

Skulle Yohanna säljas för ungefär 230 miljoner kronor, enligt Sky Sports, innebär det ett allsvenskt transferrekord. Om affären blir av kan det rädda AIK som är i en knepig situation rent ekonomiskt.

– Det är en stor summa för AIK med tanke på den ekonomiska sitsen de sitter i. Det är ju bara att ta pengarna och dra, säger Mattias Eckerman i Allsvenskan Direkt.

De Ron fyller i:

– Alla vet att AIK sitter i en riktigt jobbig ekonomisk sits. Jag har gjort research tidigare och läst ekonomiska rapporter – och det ser inte bra ut. Det är inte total katastrof men det är på väg åt det hållet. Att ändå kunna vara så iskall i sina förhandlingar att det slutligen landar i ett bud som enligt AIK motsvarar över 130 miljoner i nettointäkt. Det är riktigt bra jobbat och något som i stort sett räddar den här klubben, säger han och avslutar:

– Det är helt avgörande för AIK.

Zadok Yohanna noteras för fem mål och fyra assist på 12 framträdanden i ”Gnaget” den här säsongen. Hans avtal löper över 2029.