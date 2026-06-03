Beskedet: Fischerová korsbandsskadad – säsongen över

Patrícia Fischerová skadade knät på träning.

Nu kommer beskedet att korsbandet är av.

– Hon är en oerhört ambitiös person, både på och utanför planen, och vi vet att hon kommer att ta sig an den här situationen på ett bra sätt, säger sportchef Staffan Jacobsson via klubbens uttalande.

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Patrícia Fischerová anslöt till BP inför denna säsongen. Då anslöt hon från Stockholmsklubben AIK.

Under sin tid i BP har hon startat tre av fyra spelade matcher. Men nu kommer ett tungt besked.

32-åringen skadade knät under en träning och nu kan BP bekräfta att korsbandet är av.

– ”Fish” kom in med mycket rutin och hade fått en väldigt bra start på säsongen, så det här är naturligtvis väldigt olyckligt. Hon är en oerhört ambitiös person, både på och utanför planen, och vi vet att hon kommer att ta sig an den här situationen på ett bra sätt, säger sportchef Staffan Jacobsson via klubbens uttalande.

Nu väntar operation och en länge period av rehab vilket innebär att säsongen är över.