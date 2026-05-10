AIK:s smällar – Yohanna skadad och brand på läktaren

SOLNA. Zadok Yohanna kom aldrig ut till den andra halvleken.

Dessutom orsakade AIK-klackens halvtidsbränning att spelarna lämnade planen och att ett matchmöte tvingades ske huruvida derbyt mot Djurgården kunde fortsätta eller inte. Då hade det redan i första halvlek brunnit på Gnagets kortsida.

Djurgården vann den första halvleken med 3-1 där sista målet kom precis före paus. Det fick AIK-publiken att bua ut sitt lag.

Men det skulle bli värre.

För när spelarna kom ut till andra halvlek saknades storstjärnan Zadok Yohanna som var spelaren som låg bakom AIK:s reduceringsmål.

Nigerianen hade skadat sig och ersattes av Victor Andersson.

När den andra halvleken kickade i gång dröjde det inte länge förrän matchen avbröts. AIK-klacken brände av massa rök på sin kortsida som spred sig över hela arenan och domaren blåste av och skickade ner spelarna till omklädningsrummen igen. Då hade det redan i första halvlek brunnit på AIK:s kortsida efter bengaltändning – men där ingen person kom till skada.

Speakern informerade att ett matchmöte skulle hållas huruvida derbyt kunde fortsätta eller inte.

Uppdatering: Efter närmare 20 minuter sparkades matchen i gång igen.

