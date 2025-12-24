Allsvenska klubbarnas önskelista: ”En hemvändare med landslagsmeriter”

JULINTERVJUN. God jul, Merry Christmas, Feliz Navidad.

Här är de allsvenska klubbarnas önskelistor.

– Jag tror att vi precis fick julklappen vi ville ha, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg.

Dagen är äntligen här. Runt om i Sverige har julgranarna pyntats, glöggen värmts upp och julskinkan griljerats. På borden står ett brett urval av sill, ost och snaps och snart drar en av Sveriges mest älskvärda traditioner i gång när Kalle Anka och hans vänner firar jul på bästa sändningstid.

Snart är det också dags att avtäcka och luska i överraskningarna under julgranen när paketpappret slits och rivs upp.FotbollDirekt har varit i kontakt med de allsvenska klubbarna för att söka svaret på frågan: Vad önskar sig klubbarna i julklapp?

AIK, Fredrik Söderberg:

– Det finns viktigare saker i livet än fotboll. Vi önskar att alla utsatta barn får en lugn jul.

BK Häcken, Erik Friberg:

– Samma svar som förra året – en vit jul.

Degerfors IF, Patrik Werner:

– En frisk och skadefri trupp 2026 och att spela en sista match och vara klara för allsvenskt spel 2027.

Djurgårdens IF, Bosse Andersson:

– Vad vi önskar oss i julklapp… Jag har ingen aning. Nej, men att spelarna har en skön ledighet och är laddade när vi börjar den 7 januari.

Gais, Fredrik ”Fidde” Holmberg:

– Jag tror att vi precis fick julklappen vi ville ha i och med att vi fick möjligheten att återförvärva Gais-gården. Men det kanske är bättre att du frågar någon annan på kansliet som faktiskt kan något på riktigt.

Halmstads BK, Jesper Westerberg:

– Kontinuitet, arbetsro och ett Örjans Vall med ännu mer liv och energi under 2026.

Hammarby IF, Mikael Hjelmberg:

– En lugn och trevlig jul.

IF Brommapojkarna, Peter Kleve:

– En hemvändare med landslagsmeriter.

IF Elfsborg, Stefan Andreasson:

– Generellt tror jag inte att man ska underskatta att det är jul, nyår och ledighet för både spelare, ledare och Elfsborgare där man kan koppla av, vila och ladda inför ett nytt år. Då kan man passa att vara nära sina familjer och vänner och må bra, inför ett nytt och spännande år.

IFK Göteborg, Hannes Stiller:

– Då får man önska fritt? En större arena då!

IK Sirius, Jonathan Ederström:

– Ola (Andersson) jobbar ju på för fullt med en ny hemvist för att samla hela klubben på ett och samma ställe, så det hade varit fint.

Kalmar FF, Mats Winblad:

– Vi i Kalmar FF önskar oss att våra fantastiska supportrar sjunger fram oss till bra prestationer även 2026.

Malmö FF, Daniel Andersson:

Vill inte kommentera.

Mjällby AIF, Hasse Larsson:

– Vad Tomten kommer med, säger Larsson med ett skratt:

– Han kommer framförallt med ett glatt humör och ger alla spelare, ledare och fans som har stöttat laget hela året ett stort jäkla tack. Det är deras förtjänst att vi har gjort en sådan här fantastisk säsong.

Västerås SK, Alexander Rubin:

– Att alla fantastiska människor i och runt klubben får en underbar jul.

Örgryte IS, Pontus Farnerud:

– Att det intresset från alla Öis:are som byggts upp fortsätter att växa och att vi får ihop en bra ledarstab och en bra spelartrupp.