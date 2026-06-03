Stabil seger mot Norge – Bogeres debut för Blågult

Sveriges U23-landslag mötte Norge i en träningsmatch i Kalmar.

Då blev det en stabil 2–0 seger efter Mathilde Janzens dubbla assist.

Foto: Bildbyrån

U23-landslaget ställdes mot Norge i en träningsmatch i Kalmar under onsdagen. Då vann Sverige med 2–0 efter dubbla mål i första halvlek.

Det första målet kom redan efter sex minuters spel när Hammarbys Mathilde Janzen gjorde ett fint hemjobb och kunde assistera Liverpool-spelaren Alice Bergström. Sedan stod Janzen med en ny framspelning, denna gången till klubb-lagkamraten Svea Rehnberg.

Andra halvlek slutade mållös men Cassandra Bogere fick göra debut för Blågult mot sitt förra landslag. Inför matchen var det en hel del förvirring kring hennes uttagning. Cassandra Bogere hade nyligen bytt nation från just Norge till Sverige. Trots bytet var hon uttagen i både Sveriges och Norges U23-trupp.

Foto: Bildbyrån

– Jag hoppas att jag har rätt, utifrån vad jag har blivit informerad, men vi får se, sa Wikman när han fick frågan vilken nation hon skulle spela för.

Bogere blev inbytt med 30 minuter kvar.

Härnäst möter U23-landslaget Mexico på måndag.