Oscar Linnér klar för Falkenberg – mitt i målvaktskrisen

Falkenbergs FF har två målvakter skadade.

Då kommer Oscar Linnér in på ett korttidskontrakt.

– Det är lite av en nödsituation klubben hamnat i och jag har kommit in i några andra klubbar och varit en nödraket tidigare, säger Linnér via klubbens uttalande.

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Falkenbergs FF har Gustav Lillienberg skadad och Anton Andersson tvingades utgå med skada senaste matchen. Då fick 41-årige målvaktstränaren Abbas Hassan göra comeback.

Ny har klubben hittat en lösning. Oscar Linnér ansluter på ett korttidskontrakt. Han har under senaste tiden tränat med klubben.

– Utifrån skadesituationen känner vi att vi behöver säkra upp målvaktssidan vårperioden ut. Vi valde att agera omedelbart och bedömer att Oscars rutin kan hjälpa oss framöver, säger FFF:s sportchef Andreas Jankevics via klubbens uttalande.

Linner har säger själv att han har stor erfarenhet av just sådana situationer.

– Det är lite av en nödsituation klubben hamnat i och jag har kommit in i några andra klubbar och varit en nödraket tidigare. Jag har erfarenhet från att ha hoppat in med kort varsel och det är en bra grej att känna sig trygg i en sådan situation. Jag ska göra mitt absolut bästa för att ge tillbaka för den fina chans jag fått att komma hit och köra, säger Oscar Linnér.

Han fortsätter:

– Det är en fantastisk stad vid havet. Är det något tillfälle det känns bra att signa in i Falkenberg så är det i början av juni – med sommaren framför sig. Det är svårt att hitta en bättre plats att spela fotboll på under sommarhalvåret, säger keepern.