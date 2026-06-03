Oscar Linnér klar för Falkenberg – mitt i målvaktskrisen
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Falkenbergs FF har två målvakter skadade.
Då kommer Oscar Linnér in på ett korttidskontrakt.
– Det är lite av en nödsituation klubben hamnat i och jag har kommit in i några andra klubbar och varit en nödraket tidigare, säger Linnér via klubbens uttalande.
Falkenbergs FF har Gustav Lillienberg skadad och Anton Andersson tvingades utgå med skada senaste matchen. Då fick 41-årige målvaktstränaren Abbas Hassan göra comeback.
Ny har klubben hittat en lösning. Oscar Linnér ansluter på ett korttidskontrakt. Han har under senaste tiden tränat med klubben.
– Utifrån skadesituationen känner vi att vi behöver säkra upp målvaktssidan vårperioden ut. Vi valde att agera omedelbart och bedömer att Oscars rutin kan hjälpa oss framöver, säger FFF:s sportchef Andreas Jankevics via klubbens uttalande.
Linner har säger själv att han har stor erfarenhet av just sådana situationer.
– Det är lite av en nödsituation klubben hamnat i och jag har kommit in i några andra klubbar och varit en nödraket tidigare. Jag har erfarenhet från att ha hoppat in med kort varsel och det är en bra grej att känna sig trygg i en sådan situation. Jag ska göra mitt absolut bästa för att ge tillbaka för den fina chans jag fått att komma hit och köra, säger Oscar Linnér.
Han fortsätter:
– Det är en fantastisk stad vid havet. Är det något tillfälle det känns bra att signa in i Falkenberg så är det i början av juni – med sommaren framför sig. Det är svårt att hitta en bättre plats att spela fotboll på under sommarhalvåret, säger keepern.
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