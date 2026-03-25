AVSLÖJAR: Han jagas in i det sista – allsvenskt intresse

Eric Björkander lämnade BP efter kontraktsslutet i fjol.

Ännu har mittbacken inte hittat någon ny klubb, men FD kan avslöja att det finns konkret intresse från allsvenskan samtidigt som han valt att tacka nej till bud från Lettland och Norge.

Två vändor i Mjällby, en del av det Gif Sundsvall som charmade hela allsvenskan 2018 med sin passningsorienterade fotboll.

Varsin utlandssejour i Turkiet och Kroatien.

Men efter två säsonger i BP är Eric Björkander sedan årsskiftet klubblös, detta då kontraktet löpte ut.

Ännu har den 29-årige mittbacken inte hittat någon ny klubb och alldeles strax stänger det svenska transferfönstret.

FD kan nu avslöja att Björkander in i det sista jagas både i allsvenskan och i Finland där samtal med flera klubbar pågår.

Karlskrona-sonen som likt Roony Bardghji gjorde sig ett namn som ungdomsspelare i Blekinge-laget Rödeby har vad FD erfar tackat nej till bud från Lettland och Norge.