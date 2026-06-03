JUST NU: Så startar U23-landslaget mot Norge – Bajen-trio från start
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U23-landslaget ska åter igen träningsspela mot Norge.
Denna gången möts lagen i Kalmar.
Se elvorna här!
Magnus Wikmans U23-trupp till träningsmatcherna mot Norge och Mexico i Kalmar blev en riktig snackis. Detta så han tog ut Cassandra Bogere bytt landslag från Norge till Sverige. Trots nationsbytet var hon uttagen till Norges U23-trupp.
Cassandra Bogere får inte starta, men hon sitter på bänken i en blågul-landslagtröja.
Wikman tappade under gårdagen målvakten Moa Edrud som blev inkallad till A-laget efter att Tove Enblom skadat sig. I stället blir det Djurgården/Umeås Elvira Björklund från start. Hon får även sällskap av DIF-lagkamraterna Sara Eriksson och Johanna Renmark.
Även Bajen-trion Athinna Persson Lundgren, Svea Rehnberg och Mathilde Janzen är med från start.
I Norges lag hittar vi Thea Sörbo och Mari Nyhagen på bänken.
Avspark 18:30.
Startelvor:
Sverige: Björklund – Bergström, Persson Lundgren, Reidy, Ragnarsson – Eriksson, Leidhammar, Janzen – Renmark, Rehnberg, Nildén.
Norge: Rulyte – Johansen, Aunehaugen, Authen, Birkelund – Jorde, Wiik Alfredsen – Nilsen, Kyvåg, Dorsin, Foss Arnesen.
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