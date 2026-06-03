JUST NU: Så startar U23-landslaget mot Norge – Bajen-trio från start

U23-landslaget ska åter igen träningsspela mot Norge.

Denna gången möts lagen i Kalmar.

Se elvorna här!

Foto: Bildbyrån

Magnus Wikmans U23-trupp till träningsmatcherna mot Norge och Mexico i Kalmar blev en riktig snackis. Detta så han tog ut Cassandra Bogere bytt landslag från Norge till Sverige. Trots nationsbytet var hon uttagen till Norges U23-trupp.

Cassandra Bogere får inte starta, men hon sitter på bänken i en blågul-landslagtröja.

Wikman tappade under gårdagen målvakten Moa Edrud som blev inkallad till A-laget efter att Tove Enblom skadat sig. I stället blir det Djurgården/Umeås Elvira Björklund från start. Hon får även sällskap av DIF-lagkamraterna Sara Eriksson och Johanna Renmark.

Även Bajen-trion Athinna Persson Lundgren, Svea Rehnberg och Mathilde Janzen är med från start.

I Norges lag hittar vi Thea Sörbo och Mari Nyhagen på bänken.

Avspark 18:30.



Startelvor:

Sverige: Björklund – Bergström, Persson Lundgren, Reidy, Ragnarsson – Eriksson, Leidhammar, Janzen – Renmark, Rehnberg, Nildén.

Norge: Rulyte – Johansen, Aunehaugen, Authen, Birkelund – Jorde, Wiik Alfredsen – Nilsen, Kyvåg, Dorsin, Foss Arnesen.