JUST NU: Arsenal tar ledningen – Havertz med klassmål

Arsenal har tagit ledningen mot PSG i Champions League-finalen.

Detta på ett mycket läckert vis genom Kai Havertz.

I dag gör Paris Saint-Germain och Arsenal upp om Champions League-titeln 2025/26.

Inför denna hade de regerande mästarna PSG siktet inställt på att försvara sin titel och cementera sin status som en europeisk dynasti. Laget har varit en målmaskin i årets turnering med hela 44 gjorda mål, bara ett från Barcelonas historiska rekord från säsongen 1999/2000.

På den andra planhalvan står Arsenal – nykorade Premier League-mästare för första gången på 22 år. ”The Gunners” rider just nu på en våg av självförtroende och är det enda obesegrade laget i Champions League denna säsong, med elva vinster och tre oavgjorda matcher.

På planen i Budapest skulle också London-lagets självförtroende visa sig direkt, illustrerat av Kai Havertz.

Tysken, som startade på topp i stället för Viktor Gyökeres, fick bollen ute på kanten i den femte minuten. Efter att ha drivit in i straffområdet, och till synes kommit ur vinkel för skott, dundrade han upp bollen i nättaket ovanför Safonov i PSG-målet.

Målet var Kai Havertz andra någonsin i en Champions League-final.

Matchen pågår.