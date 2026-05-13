Beskedet: Bajen-talangen knäskadad – borta i månader

Hammarby IF meddelar ett tråkigt besked.

Detta då Sourou Koné har skadat knät och kommer att bli borta i flera månader.

Det var inför årets säsong som Hammarby meddelade att man värvade den 18-årige mittfältaren Sourou Koné från ASEC Mimosas.

Med ett inhopp i såväl allsvenskan som svenska cupen har oturen varit framme för ivorianen – som har skadat sig under en träning.

I dag, onsdag, meddelar ”Bajen” att Koné har dragit på sig en knäskada som kommer att hålla honom borta från spel ”de närmaste månaderna”.

Den grönvita Stockholmsklubben låter även meddela att han väntas vara tillbaka i full träning efter sommaren.

Förutom Sourou Koné har Hammarby tidigare värvat spelare som Bazoumana Touré och Elohim Kaboré från akademin ASEC Mimosas.