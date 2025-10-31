Beskedet: Gustav Svensson avslutar karriären

Gustav Svensson, 38, har fattat ett beslut.

Från och med säsongslutet kommer han inte längre att vara elitfotbollsspelare.

– Allting har sitt slut, säger Svensson.

Foto: BIldbyrån

Med över 400 matcher i IFK Göteborgs blåvita ställ har Gustav Svensson, 38, beslutat sig för att lägga skorna på hyllan.

Hans sista match i karriären kommer att äga rum på Gamla Ullevi den 9:e november, när hans ”Blåvitt” tar emot IFK Norrköping i den sista allsvenska omgången 2025.

Under fredagen meddelar Svensson, via IFK Göteborgs hemsida, att det blir det sista han gör som fotbollsspelare.

– Att som 18-åring få sätta på sig IFK Göteborgs A-lagströja och uppfylla en dröm som jag haft sedan barnsben är svår att beskriva. Att sedan få göra över 400 matcher till för de finaste av färgerna är helt obegripligt. Men allting har sitt slut, säger Gustav Svensson i ett uttalande.

”Gustav personifierar vad det innebär att vara blåvit”

IFK Göteborgs sportchef, Hannes Stiller:

– Gustav personifierar vad det innebär att vara blåvit. Hans ledarskap, lojalitet och kompromisslösa inställning har satt ett djupt avtryck i föreningen. Han har varit en förebild både på och utanför planen – för spelare, ledare och supportrar. Oavsett vad som väntar Gustav härnäst så kommer han att ta sig an det med bravur. Vi alla önskar honom lycka till.

Vidare meddelar ”Blåvitt” att mittbacken kommer att hyllas ”rejält” mot IFK Norrköping och att 38-åringen redan nu vill säga några ord.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla underbara änglar som har hejat på från läktaren. Alla lagkamrater som jag har haft äran att få spela med. Alla ledare och alla underbara människor runt IFK Göteborg som stått ut med mig under alla dessa år. Och sist men inte minst till min älskade familj. Tack för mig, avslutar Gustav Svensson.

