Uppgifter: Två klubbar intresserade av Brantlind

Benjamin Brantlind, 17, kan ha gjort sin sista match i Blåvitt.

Två klubbar ska vara intresserade av att köpa loss 17-åringen.

Det uppger Sportbladet.

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Benjamin Brantlind står i år noterad för ett mål och nio matcher, varav fyra från start för IFK Göteborg.

Redan i vintras var det rapporter om att han skulle lämna Sverige men nu ser han ut att ha gjort sin sista match i IFK Göteborg för denna gången.

Strasbourg och Club Brügge ska båda vara intresserade av att säkra upp 17-åringen. Det uppger Sportbladet. Uppgifterna säger att klubbarna är redo att buda på honom.

Brantlind har ett halvår kvar på sitt kontrakt men har tidigare sagt att han vill bli såld för att ge tillbaka till klubben.