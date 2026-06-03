Klart: Officiellt: Dalsgaard lägger skorna på hyllan

Henrik Dalsgaard, 36, avslutar karriären.

Han avslutade på bästa sätt – genom att vinna superliga med AGF.

– Det har varit ett beslut som har tagit tid att fatta, och naturligtvis också ett svårt beslut, säger 36-åringen via klubbens uttalande.

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Henrik Dalsgaard vann danska superligan för några veckor sedan.

Nu kommer beskedet att han avslutar sin fotbollskarriär.

– Det har varit ett beslut som har tagit tid att fatta, och naturligtvis också ett svårt beslut, eftersom jag har haft en utmärkt tid i AGF, som är en fantastisk klubb med exceptionella fans och en alldeles speciell relation till staden Aarhus, säger han via klubbens uttalande.

Det var för två år sedan han valde att återvända hem till Danmark.

– När jag lade allt ihop kom jag fram till att det nu var dags att säga stopp. Min ålder och det faktum att det kräver mer och mer av mig att vara där jag behöver vara – i kombination med familjen och tiden för det, har spelat roll. Dessutom är det ett spännande, men också krävande spelschema som väntar AGF med tanke europeisk fotboll i höst, säger Dalsgaard.

Han står noterad för 27 landskamper med Danmark.