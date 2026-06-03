Uppgifter: Karlsson lånas ut på nytt
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Jesper Karlsson återvänder till Bologna från lånet i Utrecht.
Men han ser inte ut att stanna i klubben utan han blir utlånad igen.
Det rapporterar Corriere dello Sport.
Jesper Karlsson har under våren varit utlånad till Utrecht och nu har han återvänt till Bologna.
Men han ser inte ut att vara långvarig i klubben. Enligt Corriere dello Sport blir han utlånad igen till hösten.
Yttern kom till Bologna sommaren 2023 och har haft det svårt att slå sig in i elvan. Förutom Utrecht har Karlsson också varit utlånad till Lecce och Aberdeen.
Avtalet med Bologna löper ut sommaren 2028.
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