Uppgifter: Karlsson lånas ut på nytt

Jesper Karlsson återvänder till Bologna från lånet i Utrecht.

Men han ser inte ut att stanna i klubben utan han blir utlånad igen.

Det rapporterar Corriere dello Sport.

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Jesper Karlsson har under våren varit utlånad till Utrecht och nu har han återvänt till Bologna.

Men han ser inte ut att vara långvarig i klubben. Enligt Corriere dello Sport blir han utlånad igen till hösten.

Yttern kom till Bologna sommaren 2023 och har haft det svårt att slå sig in i elvan. Förutom Utrecht har Karlsson också varit utlånad till Lecce och Aberdeen.

Avtalet med Bologna löper ut sommaren 2028.