Beskedet: IFK Göteborg – Hammarby byter speldatum

Allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Hammarby får ett nytt speldatum.

Matchen tidigareläggs med bakgrund av cupfinalen.



Matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby var ursprungligen planerad att spelas den 11 maj. Nu meddelar Hammarby att mötet i stället kommer att avgöras den 9 maj med avspark klockan 15.00.

Bakgrunden till ändringen är att Hammarby tre dagar senare, den 14 maj, ställs mot Mjällby AIF i finalen av Svenska cupen på Strawberry Arena.

Även Mjällby har match den 9 maj, då laget möter Degerfors IF på bortaplan i allsvenskan. Därmed får båda finallagen lika lång återhämtningstid inför cupfinalen.