Klart: Manojlovic och Anderson missar avslutningen

Imorgon, söndag, ställs Djurgården mot Öster i den sista allsvenska omgången.

Då kommer Mikael Anderson och Filip Manojlovic att missa matchen.

Det meddelar ”Blåränderna” under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen går den allsvenska säsongen 2025 i mål.

På Spiris arena i Växjö ställs Östers IF mot Djurgården i en match där hemmalagets allsvenska existens hänger på en skör tråd.

Till matchen kommer dock Djurgården med reducerat manskap. Detta då man saknar två viktiga spelare i form av målvakten Filip Manojlovic och mittfältaren Mikael Anderson.

På sin hemsida meddelar Stockholmsklubben att spelarna inte är uttagningsbara. Det gäller även Malkolm Nilsson Säfqvist och Hampus Finndell. Lägg där till att Matias Siltanen tvingas vila då han är avstängd.

Östers IF måste vinna matchen för att ha chans att stanna kvar i allsvenskan nästa år. Djurgården kan i sin tur knipa en fjärdeplats i det fall att man vinner.