Beskedet: Silas Andersen lämnar återbud till landslaget

Silas Andersen skulle ha spelat med det danska U20-landslaget under den kommande samlingen.

Så kommer det dock inte att bli.

Detta då cupvinnaren från förra veckan har lämnat återbud.

Det var i torsdags som Silas Andersen avgjorde cupfinalen mellan Malmö FF och BK Häcken genom att slå in den sista straffen för hans gulsvarta lag.



Tre dagar senare gästade Häcken Eleda stadion igen, men denna gång i allsvenskt sammanhang. Då vann hemmalaget med 3-0 och fick revansch.



Under det allsvenska sommaruppehållet skulle Andersen egentligen ha medverkat under det danska U20-landslagets samling – men har nu kastat in handduken.



20-åringen har tvingats lämna återbud till samlingen, vilket Danmarks fotbollsförbund meddelar, men någon anledning till detta beskrivs inte.



Det danska U20-landslaget kommer att spela mot Mexiko, Kongo och Japan i Frankrike under juni månad.