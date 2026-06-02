Uppgifter: Andoni Iraola tar över Liverpool

Arne Slots efterträdare är här.

Han heter Andoni Iraola och har nu kommit överens om att ta över Liverpool, enligt uppgifter.

Så sent som i helgen stod det klart att Arne Slot hade gjort sitt i Liverpool efter två säsonger och lämnar klubben med en Premier League-titel på cv:et.

Nu har man gjort klart med nederländarens ersättare enligt Fabrizio Romano som skriver de bevingade orden ”Here we go” på X.

Tränaren i fråga är Andoni Iraola som nu sägs ha kommit överens med ”The Reds” om att ta över klubben inför nästa säsong. Enligt tidigare uppgifter har har Iraola blivit erbjuden ett avtal fram till 2029.

Spanjoren lämnade nyligen Bournemouth efter tre säsonger där han har uträttat stordåd med ”The Cherries”. Under slutet av årets säsong gick man till exempel obesegrade under 18 matcher.

Liverpool slutade på en femteplats i Premier League säsongen 2025/26.