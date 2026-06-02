Uppgifter: Fenerbache vill värva Greenwood

Mason Greenwood ser ut att lämna Marseille.

Flera klubbar är intresserade av 24-åringen och nu uppger BBC att Fenerbache vill värva honom.

Marseille kan tappa Mason Greenwood i sommar. 24-åringen ser ut att flytta och flera klubbar uppges vara intresserade.

Tidigare har det rapporterats att Roma vill värva honom en nu kommer nya uppgifter från BBC om att Fenerbache har 24-åringen på önskelistan.

Han har tidigare spelat i Manchester United och varit i blåsväder efter att ha stått anklagad för försök till våldtäkt och våld i nära relation, anklagelser som drogs tillbaka i början av 2023.

På 81 matcher i Marseille står han noterade för imponerande 48 mål och 17 assist.