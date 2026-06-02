Norge tog tredje raka mot Sverige: ”Ser inte positivt ut”

OSLO. Genom historien är Sverige överlägsna.

De tre senaste landsderbyna har dock Norge vunnit.

– Vi kommer inte upp i nivå och Norge gör det bättre än oss, konstaterar Lucas Bergvall.

Foto: Bildbyrån

I går, måndag, spelade Sverige sin första match under VM-samlingen.

För motståndet stod grannlandet Norge och skådeplatsen för träningsmatchen var Ullevaal Stadion i Oslo. Där skulle Ståle Solbakkens lag, ledda av spelare som Jørgen Strand Larsen och Antonio Nusa, fullständigt köra över ett för dagen roterat svenskt landslag och leda med 3-0 i paus – fullt rättvist.

– Det är svårt att säga men vi alla kan komma överens om att vi inte kommer upp i nivå samtidigt som Norge gör det bättre än oss och vinner välförtjänt, säger Lucas Bergvall och utvecklar:

– Det är svårt att analysera nu, det får vi analysera och kolla på. Vi kommer inte upp i nivå och Norge gör det bättre än oss. Det är inte mycket mer att säga om det. Det är fortfarande ett par veckor kvar till VM, vi får ta lärdomar av det här och göra det bättre.

Som nämnt stod det alltså 3-0 i paus till norrmännen, som hade bud på ännu fler mål. Det oroar Tottenham-spelaren till viss del.

– Ja, men samtidigt är det en träningsmatch och man ska nog inte lägga alltför stor vikt vid det. Men, det är klart att det inte ser positivt ut.

Fick motta glåpord av norska supportrar: ”En del av supporterkulturen”

Under matchen på Ullevaal fick också de svenska spelarna, genom hemmasupportrarna, höra att man var ”lillebror”. Det påverkade dock inte Bergvall och hans lagkamrater.

– Nej, nej. Absolut inte. Det är en del av supporterkulturen oavsett om man leder eller ligger under. Jag försöker att inte tänka så mycket på det, det är alltid så.

För Bergvalls del var dock speltiden i går, som blev en halvlek lång, välbehövlig då han har fått stå till sidan i ”Spurs” sedan Roberto De Zerbi tog över klubben. Själv är han nöjd med sin egen prestation, även om det var sekundärt.

– Jag tycker att den var helt okej men som lag kommer vi inte upp i nivå och det är inte tillräckligt bra, avslutar han.