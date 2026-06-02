Uppgifter: Diomande ger grönt ljus till PSG

Yan Diomande, 19, jagas av flera klubbar.

Nu ger han tumme upp till Champions Leauge-vinnarna PSG.

Det uppger Foot Mercato.

Yan Diomande har gjort succé i RB Leipzig och nu drar han till sig intresse från flera klubbar. Bland annat Liverpool och Paris Saint Germain.

Liverpool har 19-åringen på sin lista över Salah-ersättare, rapporterade The Athletic i maj. Men nu ser han ut att nobba England.

Enligt Foot Mercato har Diomande sagt ja till en flytt till PSG. Champions Leauge-vinnarna säger att de har haft flera möten med den tyska klubben men Leipzig säger att det inte stämmer, enligt tidningen Bild.

En prislappen väntas ligga på nästan 1,1 miljader kronor.