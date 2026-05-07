Beskedet: Sirius-backen stängs av för vulgära gesten

Efter segern mot Malmö FF firade Henrik Rönnlöf Castegren med sin hand vid sina nedre regioner.

Nu stängs han av i två matcher för den vulgära gesten.

Det meddelar SvFF:s Disciplinnämnd.

Sirius hade besegrat Malmö FF med 3-2 på bortaplan när Uppsala-klubbens lagkapten Henrik Rönnlöf Castegren firade med en obscen gest.

Den 30-årige mittbacken förde sin hand mot sitt underliv och viftade den fram och tillbaka.

Efter det uppmärksammade firandet stängs nu Sirius-spelaren av i två matcher. Det meddelar SvFF:s disciplinnämnd under torsdagen.

”Disciplinnämnden anser att det anmälda agerandet utgör en obscen gest och att Henrik Rönnlöf Castegren genom sitt agerande har uppträtt otillbörligt. Omständigheten att gesten ska ha varit riktad mot en familjemedlem förändrar inte bedömningen. Gesten har varit riktad mot åskådare och det kan konstateras att den obscena gesten har uppfattats av åskådare på platsen, såväl som av TV-tittare”, skriver disciplinnämnden.

Castegren själv har berättat att gesten var riktad mot delar av hans familj som satt på läktaren och att det var ett internskämt. Oaktat bakgrunden till gesten missar han nu matcherna mot Örgryte och Djurgården.