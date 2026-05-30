Skotska stjärnan skadad i träningsmatch – osäker till VM

Billy Gilmour är en av Skottlands största stjärnor.

Nu riskerar han att missa VM till följd av en skada.

– Han kände att något inte stod rätt till, berättar förbundskapten Steve Clarke.

Det återstår drygt två veckor innan Skottland spelar VM-premiär mot Haiti.

I dag spelade man sin första träningsmatch inför sommarens mästerskap, då man tog emot Curaçao på hemmaplan.

Matchen vann Skottland med 4-1 efter att den lilla ö-nationen tagit ledningen. Däremot var inte stämningen helt munter hos skottarna efter matchen.

Detta med anledning av att stjärnan Billy Gilmour tvingades utgå med en befarad knäskada i den 42:a minuten.

Enligt förbundskaptenen Steve Clarke kan det också innebära att Napoli-spelaren missar VM-slutspelet.

– Vi väntar bara ett besked så får vi se hur allvarligt det är, sade Clarke efter matchen.

– Han har genomgått en undersökning och jag har ännu inte pratat med honom. Han skadade sig i tacklingen och tog sedan beslutet att han behövde kliva av – han kände att något inte stod rätt till, fortsätter han.

Nu hoppas, och ber, förbundskaptenen om att skadan inte är av för allvarlig grad.

– Vi får se vad läkarteamet säger. Det finns ingen anledning att spekulera eller utgå från det värsta. Undersökningen görs i kväll, det är allt jag kan säga just nu. Jag hoppas och ber att han sitter på planet tillsammans med oss, avslutar Clarke.

Utöver Haiti ställs Skottland mot Marocko och Brasilien i sin grupp.