Bersant Celina berättade själv att han har gjort sin sista match för AIK.

Nu ser han ut att flytta till Al-Ettifaq i Saudiarabien, enligt uppgifter.

Bersant Celina kom till AIK under sensommaren 2024 i vad som beskrevs som något av en prestigevärvning.

93 matcher, 16 mål och 14 assist senare har tiden i ”Gnaget” nått sitt slut. Efter söndagens match mot IK Sirius, som man förlorade med 3-0, meddelade 29-åringen att han hade gjort sin sista match för AIK.

– Jag har haft en fantastisk tid här och jag kommer att sakna klubben väldigt mycket, sade yttern i TV4:s sändning.

Var flyttlasset skulle bära av ville inte Celina förtälja i tv-intervjun, och i den mixade zonen dök han aldrig upp.

Nu skriver Expressen att de vet var stjärnan kommer att flytta – till Al-Ettifaq i Saudiarabien. Tidningen skriver att norsk-kosovanen och Saudi Pro League-klubben slutförhandlar om ett treårskontrakt och att Al-Ettifaq är favoriter till en Celina-värvning.

Däremot ska även turkiska Bursaspor vara angelägna om att värva AIK-spelaren och har erbjudit honom ett fyraårsavtal.