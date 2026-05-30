Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Förmedlade AIK-sorti – flyttar till Saudiarabien

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Bersant Celina berättade själv att han har gjort sin sista match för AIK.
Nu ser han ut att flytta till Al-Ettifaq i Saudiarabien, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Bersant Celina kom till AIK under sensommaren 2024 i vad som beskrevs som något av en prestigevärvning.

93 matcher, 16 mål och 14 assist senare har tiden i ”Gnaget” nått sitt slut. Efter söndagens match mot IK Sirius, som man förlorade med 3-0, meddelade 29-åringen att han hade gjort sin sista match för AIK.

– Jag har haft en fantastisk tid här och jag kommer att sakna klubben väldigt mycket, sade yttern i TV4:s sändning.

Var flyttlasset skulle bära av ville inte Celina förtälja i tv-intervjun, och i den mixade zonen dök han aldrig upp.

Nu skriver Expressen att de vet var stjärnan kommer att flytta – till Al-Ettifaq i Saudiarabien. Tidningen skriver att norsk-kosovanen och Saudi Pro League-klubben slutförhandlar om ett treårskontrakt och att Al-Ettifaq är favoriter till en Celina-värvning.

Däremot ska även turkiska Bursaspor vara angelägna om att värva AIK-spelaren och har erbjudit honom ett fyraårsavtal.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt