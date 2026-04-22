Björklund hjälte – BP sänkte Örgryte
Brommapojkarna tog sin första seger för säsongen.
Detta efter 2–1 mot Örgryte IS.
Det dröjde till den fjärde omgången i allsvenskan innan Brommapojkarna tog sin första seger.
Under onsdagen gästade BP nykomlingarna Örgryte IS och det var bortalaget som tog ledningen genom David Isso i den första halvleken.
I den andra akten kvitterade Öis genom Christoffer Styffe.
Men BP skulle få sista ordet. I den 72:a minuten satte Lukas Björklund 2–1 och säsongens första seger var ett faktum för Stockholmsklubben.
