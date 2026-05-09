Blåvitt-duo missar dagens stormöte mot Hammarby

IFK Göteborg ställs mot Hammarby IF i ett viktigt möte på Gamla Ullevi.

Samtidigt kommer Blåvitt till spel utan två viktiga offensiva namn.

Det väntar en ny tung utmaning för IFK Göteborg när Hammarby gästar Gamla Ullevi under lördagen.

När Blåvitts matchtrupp presenterades på morgonen stod det klart att laget tvingas klara sig utan både Noah Tolf och Max Fenger.

Duon saknas på grund av muskelskador och missar därmed eftermiddagens allsvenska möte.

Frånvaron innebär ytterligare huvudbry för IFK Göteborg, som jagar viktiga poäng efter en tung period i serien.