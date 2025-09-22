Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Bottenmöte i Värnamo – här är startelvorna

Sexpoängsmatch i Värnamo denna måndagskväll.
IFK Värnamo tar emot Halmstads BK.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

En riktigt ångestladdad sexpoängsmatch väntar i Värnamo denna måndagskväll.
IFK Värnamo och Halmstads BK ställs mot varandra, två lag som båda slåss för sin överlevnad i allsvenskan.

Inför matchen så har nu de båda lagen meddelat sina startelvor.

STARTELVOR:

IFK Värnamo: Keto – Larsson – Mohammed – Grozdanic – Björnström – Shamoun – Antonsen – Liimatta – Alsalkhadi – Antonsson – Meriluoto.

Halmstads BK: Erlandsson -Gregor – Schyberg – Kurtulus – Ascone – Allansson – Granath – Boman – Kaib – Mäenpää -Yeboah.

