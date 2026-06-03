Nygrens sorg: ”Genuint ledsen, lider jättemycket”

SOLNA. Benjamin Nygren sätter sig snart på flyget till Dallas – men utan radarpartner Emil Holm, 26.

Bästa kompisen stoppas från VM på grund av skada.

– Det är hur tråkigt som helst, jag blev verkligen genuint ledsen när jag hörde det, säger Nygren till FotbollDirekt.

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Det skiljer ett år mellan dem, men det har inte hindrat Emil Holm och Benjamin Nygren från att vara bästa kompisar sedan mellanstadiet hemma i Göteborg.

Nu får Nygren uppleva sitt häftigaste äventyr i karriären genom att åka till VM. Holm däremot har tvingats kasta in handduken på grund av skada.

– Jag försöker bara finnas där för honom som en vän. Det är hur tråkigt som helst. Jag blev verkligen genuint ledsen när jag hörde det, säger Nygren till FD och fortsätter:

– Vi har spelat med varandra sedan 11-12 års ålder, han är en jättenära vän och vi har gjort resan tillsammans. Vi har tagit oss till landslaget tillsammans. Så ja, det är hur tråkigt som helst och jag lider jättemycket med honom.

Holm tränade inte med landslaget i inledningen av samlingen, men ändå hade vare sig han själv eller Nygren på känn att VM skulle ryka för högerbacken.

– Nej. Han har ju haft problem med skador tidigare, men att det här (att bomma VM) var inget som jag tänkte på och jag tror heller inte att han tänkte på det så mycket. Det är jätteolyckligt.

Fotnot: Holm och Nygren kom till IFK Göteborgs akademi 2012 respektive 2013. De gjorde två år vardera i klubbens A-lag men där den ett år yngre Nygren såldes sommaren 2019 och Holm efter allsvenska pandemisäsongen 2020.