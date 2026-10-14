Boudri opererad – missar resten av säsongen

Amin Boudri undvek operation efter knäskadan i höstas.

Nu har Hammarby-mittfältaren ändå opererats.

Han är borta resten av säsongen.

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Amin Boudri opererade på onsdagen knät som han skadade i derbyt mot AIK i slutet av augusti. Det meddelar Hammarby. Mittfältaren väntas nu rehabträna under en längre period och spelar inga fler matcher den här säsongen.

Boudri fick kliva av skadad i derbyt mot AIK, som Hammarby förlorade med 2–3. Det visade sig inte vara någon korsbandsskada, och efter flera undersökningar och en resa till en knäspecialist i Serbien för en ”second opinion” bestämdes att skadan inte krävde operation.

Rehabiliteringen gick sedan snabbare än väntat, och Boudri hann komma tillbaka och spela igen. Enligt sportchefen Mikael Hjelmberg har knät dock inte blivit helt bra.

– Amin fick som bekant en smäll mot knät i matchen mot AIK, och alternativet att genomgå en operation fanns med från början. Amin ville ändå ge det ett försök att bidra på planen fortsatt under hösten, efter en kortare rehabperiod utan ingrepp. Han gjorde snabba framsteg i rehaben och har kunnat köra på för fullt och varit tillgänglig för spel, meddelar Hjelmberg på Hammarbys hemsida.

– Men nu har han känt att besväret med knät inte helt släppt och därför tog han i samråd med vårt medicinska team beslutet att göra operationen. Dessutom handlar det om vad som är bäst för Amin på lång sikt, och han har många år av fotboll framför sig.

Enligt Hammarby gick ingreppet som planerat. Målet är att Boudri ska vara tillbaka i full träning med laget under våren.

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