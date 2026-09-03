Hjelmbergs lungande besked: ”Inte korsbandet”

Amin Boudri klev av skadad mot AIK i söndags.

Nu kommer sportchef Mikael Hjelmberg med ett lugnande besked.

– Det rör sig inte om någon korsbandsskada, säger han via Hammarbys podcast.

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Det var i söndagens derby mot AIK, som Hammarby till slut förlorade med 2–3, som Amin Boudri tvingades lämna planen tidigt.

Hammarby-stjärnan ådrog sig en knäskada och sedan dess har klubben varit sparsam med information om hans status.

Nu kommer en uppdatering från sportchefen Mikael Hjelmberg, som uttalar sig i Bajens podcast ”Just Idag”.

– Status är att han har undersökts två gånger. Vi är nu i en fas där vi behöver ta in en ”third opinion” så att vi har all fakta på bordet innan vi kommunicerar. Jag får be om ursäkt över att det kanske tar lite längre tid än vanligt, säger Hjelmberg.

Hjelmberg kan samtidigt bekräfta att skadan inte är så allvarlig som befarat.

– Det rör sig inte om någon korsbandsskada, säger sportchefen.