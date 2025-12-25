BP-direktören: ”SM-guldet bästa minnet”

JULINTERVJUN. BP har precis avslutat fjärde raka säsongen i allsvenskan.

När klubbdirektör Peter Kleve får frågan vad bästa minnet från 2025 är blir svaret något annat.

– SM-guldet med P19, säger Kleve till FD.

Foto: Bildbyrån

BP har länge varit ett jojolag i allsvenskan. Ena stunden i landets högsta serie, andra stunden i division 1.

Men efter att ha ramlar ur allsvenskan 2018 och superettan 2019 – för att sedan på nytt vara i allsvenskan igen 2022 har laget nu gjort fyra raka säsonger i svenska klubblagsfotbollens finrum.

Det är en av flera saker som klubbdirektör Peter Kleve tar med sig från 2025 års säsong.

– En fin vår, många debutanter och en fjärde raka säsong i allsvenskan, säger Kleve.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi försätter jobba enligt vår plan och strategi.

Vad är målsättningen med 2026?

– Att vi ska bli bättre än 2025, säger Kleve vars BP slutade tolva med två poängs marginal ner till kvalstrecket.

Bästa minne från 2025?

– SM-guldet med P19.