BP:s supertalang missar hela vårsäsongen: “Kunde knappt gå”

Charlie Nildén har imponerat i Brommapojkarna under säsongsinledningen.

Men nu kommer ett tungt besked för både honom och klubben.

Den lovande mittfältaren har drabbats av en stressfraktur och missar hela vårsäsongen i allsvenskan.

– Det känns jättejobbigt, säger Nildén till FotbollDirekt.



I januari skrev Charlie Nildén på ett A-lagskontrakt med BP, klubben han tillhört sedan knatteskolan.



Han klev rakt in i startelvan och spelade från start i samtliga matcher under Svenska cupens inledning.



Men nu kommer dystra besked kring supertalangen.



I matchen mot Elfsborg började han plötsligt känna av en smärta i foten.



– Det hände i matchen mot Elfsborg. Jag började få ont under andra halvlek men spelade ändå klart matchen, säger han till FotbollDirekt och tillägger:

– Efter matchen kunde jag knappt gå på foten.



Under tisdagen genomgick han en röntgenundersökning, och dagen efter kom beskedet.



18-åringen har åkt på en stressfraktur som kommer hålla honom borta från spel de kommande tre månaderna.



– Det var ett riktigt jobbigt besked att få. Jag missar hela vårsäsongen och kan inte vara tillbaka förrän efter sommaruppehållet.

– Men det är bara att acceptera läget. Skador är en del av fotbollen, så det är bara att kämpa på.



Hur ser den kommande tiden ut för dig?

– Jag får inte belasta foten alls. Jag kommer få vara inne och köra på i gymmet och försöka bygga mycket på fysiken och förhoppningsvis gå upp några kilon.

Innan beskedet pratade FotbollDirekt med Nildén, och då såg framtiden ljusare ut. Han hade, som nämnt, fått ett A-lagskontrakt och spelat till sig en plats i startelvan.



– Det var en otroligt skön känsla att få ett A-lagskontrakt. Att känna att man har gjort någonting bra under tiden man har varit i BP och att de också tyckt det.

Hade du trott att du skulle få chansen i startelvan så här snabbt?

– Förväntningarna var inte direkt att man skulle få en plats i startelvan direkt men nu har jag gjort det tillräckligt bra och fått förtroende från tränarna vilket är roligt. Men nej, jag trodde kanske inte att jag skulle få så mycket speltid direkt från start.



Men självförtroendet har han alltid haft.



– Helt ärligt så har jag alltid vetat att jag har en så här hög nivå i mig men visste bara inte att det skulle gå så snabbt.



Vilka steg har du tagit för att nå detta?

– När jag fick veta att jag skulle upp i A-laget gav det mig en extra push. Jag la ner många timmar i gymmet under november och december, säger han med ett skratt.

Nu väntar ännu fler timmar i gymmet – men av en betydligt tråkigare anledning.