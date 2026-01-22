Då kan FIFA:s nya regler nå allsvenskan: ”100 procent säker”

FIFA ska ta beslut om nya regler i slutet av februari.

Då kan allsvenskan påverkas från och med i sommar.

– Att det kommer gå i den här riktningen är jag 100 procent säker på, säger den tidigare elitdomaren Jonas Eriksson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det internationella fotbollförbundet FIFA har tröttnat på maskningar och nyligen kom ett förslag på regeländringar i syfte att ”förbättra matchflödet och minska avbrott i tempot”.

Förslagen kommer från FIFA:s lagstiftande organ IFAB (International Football Association Board) och innebär, bland annat, att en nedräkning ska införas i samband med hörnor och inkast, på samma sätt som redan i dag gäller målvakters utsparkar.

– Det de har föreslagit är att nedräkning ska införas vid inkast, hörna och vid inspark. Inga detaljer har givits om hur lång tid som gäller, men samma mekanik som sker vid utsparkar kommer att appliceras, säger den tidigare elitdomaren Jonas Eriksson till FotbollDirekt.

Jonas Eriksson. Foto: Bildbyrån

– Har du ett inkast som tar för lång tid, då får det andra laget inkast. Det är grunderna i det, fortsätter han.

Då tas beslutet

Den andra delen av det nya förslaget gäller en tidsgräns på byten. Regler kring hur lång tid byten får ta finns redan och FIFA:s nuvarande tidsgräns ligger på två minuter, medan till exempel Premier League enbart tillåter byten på 30 sekunder. Det nya förslaget är att spelarbyten maximalt får ta 10 sekunder – annars kommer laget att bestraffas.

– När en spelare ska bytas ut får det max ta tio sekunder. Tar det mer än tio sekunder måste spelaren lämna planen och man får spela med tio spelare under en viss period. Hur lång tid är inte riktigt klarlagt ännu, säger Eriksson.

Förslaget i korthet:

Nedräkning vid inkast, hörna och inspark.

Byten mellan spelare får maximalt ta tio sekunder.

En spelare som får medicinsk hjälp måste lämna planen.

Ett definitivt beslut om de nya reglerna kommer att tas på IFAB:s årsstämma den 28 februari. Där kommer även detaljer kring regelförändringarna att benas ut.

– AGM (IFAB:s årsmöte Annual Business Meeting) föreslår aldrig något om det inte finns en relevans i det. Ja, jag tror i allra högsta grad att det är stor sannolikhet att det kommer att gå i genom. Sedan kan det ske modifieringar, men att det kommer gå i den här riktningen är jag 100 procent säker på, säger Jonas Eriksson.

Gianni Infantino, FIFA-president. Foto: Alamy

VM 2026 blir premiär

De nya reglerna kommer i sådana fall att börja gälla från och med den 1 juli 2026 och VM 2026 kommer att bli den första stora turneringen som applicerar de nya systemen – även om premiärmatchen infaller den 11:e juni.

– FIFA vill så klart använda sitt största showcase för att visa på den nya regeln, säger Eriksson.

För allsvenskan innebär det att när serien är tillbaka från sommaruppehåll, som sträcker sig till den 5 juli, kommer det nya systemet vara applicerat.

– Ja, 1 juli, eller när vi startar om, från och med då kommer det förmodligen att gälla, säger Jonas Eriksson.

Vad tycker du om förslaget?

– Det är jättebra! Mer speltid och mindre dötid, det gillar väl alla som gillar fotboll tänker jag.