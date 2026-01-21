FIFA:s nya regelförslag: Tidsgräns på inkast och byten

FIFA har tröttnat på maskningar.

Nu presenteras nya förslag på regeländringar som ska ”förbättra matchflödet och minska avbrott i tempot”.

Bland annat föreslås en ny nedräknare på både hörnor och inkast.

Foto: Alamy

Det internationella fotbollförbundet FIFA är helt inställt på att minska avbrott i spelet. Redan i samband med konferensen World Sports Summit i slutet av förra året meddelade FIFA-presidenten Gianni Infantino att reglerna kommer att se övers för att förbättra ”flytet” i matchspel.

– Det är viktigt att spelet flyter på rätt sätt, så avbrott måste minimeras, sa han då.

Nu har FIFA:s lagstiftande organ IFAB (International Football Association Board) kommit med nya förslag på regeländringar. Förslagen kommer efter organets årliga möte och syftar till att ”förbättra matchflödet och minska avbrott i tempot”, enligt IFAB.

Bland annat föreslås det att en nedräknare ska införas vid insparkar och inkast, där bollinnehavet kan komma att bytas om tidsgränsen överskrids.

”Efter positiv global feedback på förändringen för att förhindra att målvakter håller bollen för länge, enades om ytterligare åtgärder för att minska tempoförluster. Dessa innefattar att tillämpa nedräkningsprincipen på inkast och målsparkar.”, skriver IFAB.

Infantino. Foto: Alamy

Tidsgräns på byten

Dessutom föreslås ett nytt krav för skadade spelare att lämna planen för behandling. Spelare kan alltså bli tvungna att lämna planen för att få medicinsk behandling och får inte släppas in på planen igen för än domaren ger tillstånd.

IFAB föreslår även en tidsgräns på tio sekunder för att genomföra ett byte.

Beslut om de nya förslagen kommer att tas i samband med IFAB:s årliga generalförsamling som går av stapeln i slutet av februari. Enligt den tidigare elitdomaren Jonas Eriksson kan regelförslaget börja gälla redan till sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada.

FIFA-organet meddelar också att försök kring så kallad semi-automatiserad offsideteknik ska fortsätta.