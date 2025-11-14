”Då skulle jag avgå – direkt”

Fiasko 2025.

Men Malmö FF-sportchefen Daniel Andersson har inga planer på att avgå.

– Jag tycker jag fortfarande har mycket att ge, säger han i en intervju med Expressen.

2025 blev ett tungt år för Malmö FF. En sjätteplats i allsvenskan, en sparkad tränare, dåliga resultat i Europa-spelet och avgångsrop från supportrarna.

I en intervju med Expressen öppnar sportchefen Daniel Andersson upp om den tunga perioden 2025. Men även om en hel del frustration har riktats mot den mångårige klubbtoppen under året har Andersson inga planer på att lämna klubben.

– Jag tycker jag fortfarande har mycket att ge. Jag känner ett förtroende internt och känner själv att jag fortfarande kan göra bra grejer. Jag är ingen människa som ger upp. Och jag älskar den här föreningen, säger han.

”Fler nollor i ledningen än på bankkontot. Ge allt för emblemet eller avgå”, stod skrivet på en banderoll från supportrarna i samband med den sista allsvenska matchen mot Gais.

– Känner jag att jag inte bidrar till till klubben, då bara jag går. Direkt. Det är inga problem. Alltså, folk förstår nog inte vad jag känner för den här klubben, säger Daniel Andersson till Expressen.

