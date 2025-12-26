Oväntade hyllningen: ”Robbies otroligt fula grismål”

JULINTERVJUN. IK Sirius befann sig på en mycket tuff plats under sommaren.

Sedan brunkade anfallaren Robbie Ure in ett mål mot Halmstad, som var en vändpunkt för Uppsala-klubbens säsong.

– Det betydde mycket för oss och kom i en viktig fas av säsongen, skriver Jonathan Ederström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 16 bästa klubbarna i Sverige har nu gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår.

Därför har FotbollDirekt låtit samtliga sportchefer, eller personer med liknande befattningar, i serien blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

Hos IK Sirius menar chefen för herrlaget, Jonathan Ederström, att han tar med sig den starka tron som fick Uppsala-klubben på fötterna igen efter en tuff start på säsongen.

– Vi tar med oss utvecklingen över året. Det hårda arbetet och vår förmåga att komma samman när det var som tuffast och avsluta som det näst bästa laget i serien de sista 13 omgångarna – genom att vara oss själva och tro på det vi gör, skriver Ederström till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi vill såklart bygga vidare på det ovannämnda. Vi hade ett lärorikt år, både individuellt och som grupp och det måste vi se till att ta tillvara på så att vi kan starta säsongen 2026 bättre än vad vi har gjort de senaste åren.

Vad är målsättningen med 2026?

– Vi vill fortsätta att utvecklas och bli bättre än 2025. Det gäller allt från vardagen och träningsmiljön till matcherna.

Efter att Jonathan Ederström har sållat i alla minnen från den gångna säsongen landar han i att ett speciellt mål är det bästa minnet från hela 2025.

– Det är nog Robbies (Ure) otroligt välförtjänta och fula grismål borta mot Halmstad. Det betydde mycket för oss och kom i en viktig fas av säsongen, avslutar han.

Sirius avslutade den allsvenska säsongen på en niondeplats.