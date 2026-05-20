Klart: Sveriges tröjnummer inför VM spikade
Graham Potter har tagit ut sin trupp till sommarens VM-slutspel.
Nu är även lagets tröjnummer fastställda.
Alla som har köpt en blågul Gyökeres-tröja med nummer 17 på ryggen kan pusta ut. Det är nämligen det numret anfallaren kommer bära under VM-slutspelet i Nordamerika.
Det står klart i och med att samtliga tröjnummer i den svenska VM-truppen har fastställts. Få spelare har bytt sedan de senast var med i landslagstruppen.
Men det finns ett par rotationer.
Eric Smith övertar Hugo Larssons nummer 20 efter att Frankfurt-mittfältaren petats ut Graham Potters VM-lag. Hjalmar Ekdal får bära nummer 14 som tidigare satt på Roony Bardghjis rygg.
Långtidsskadade Dejan Kulusevski kommer se sitt kära nummer 21 bäras av Alexander Bernhardsson under VM, vilket även var fallet under kvalspelet.
Sverige inleder sommarens VM-fest mot Tunisien den 15 juni.
Samtliga tröjnummer i VM-truppen
1: Jacob Widell Zetterström
2: Gustaf Lagerbielke
3: Victor Nilsson Lindelöf
4: Isak Hien
5: Gabriel Gudmundsson
6: Emil Holm
7: Lucas Bergvall
8: Daniel Svensson
9: Alexander Isak
10: Benjamin Nygren
11: Anthony Elanga
12: Viktor Johansson
13: Ken Sema
14: Hjalmar Ekdal
15: Carl Starfelt
16: Jesper Karlström
17: Viktor Gyökeres
18: Yasin Ayari
19: Mattias Svanberg
20: Eric Smith
21: Alexander Bernhardsson
22: Besfort Zeneli
23: Kristoffer Nordfeldt
24: Elliot Stroud
25: Gustaf Nilsson
26: Taha Ali
