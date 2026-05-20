Klart: Sveriges tröjnummer inför VM spikade

Graham Potter har tagit ut sin trupp till sommarens VM-slutspel.

Nu är även lagets tröjnummer fastställda.

Foto: Bildbyrån

Alla som har köpt en blågul Gyökeres-tröja med nummer 17 på ryggen kan pusta ut. Det är nämligen det numret anfallaren kommer bära under VM-slutspelet i Nordamerika.

Det står klart i och med att samtliga tröjnummer i den svenska VM-truppen har fastställts. Få spelare har bytt sedan de senast var med i landslagstruppen.

Men det finns ett par rotationer.

Eric Smith övertar Hugo Larssons nummer 20 efter att Frankfurt-mittfältaren petats ut Graham Potters VM-lag. Hjalmar Ekdal får bära nummer 14 som tidigare satt på Roony Bardghjis rygg.

Långtidsskadade Dejan Kulusevski kommer se sitt kära nummer 21 bäras av Alexander Bernhardsson under VM, vilket även var fallet under kvalspelet.

Sverige inleder sommarens VM-fest mot Tunisien den 15 juni.

Samtliga tröjnummer i VM-truppen

1: Jacob Widell Zetterström

2: Gustaf Lagerbielke

3: Victor Nilsson Lindelöf

4: Isak Hien

5: Gabriel Gudmundsson

6: Emil Holm

7: Lucas Bergvall

8: Daniel Svensson

9: Alexander Isak

10: Benjamin Nygren

11: Anthony Elanga

12: Viktor Johansson

13: Ken Sema

14: Hjalmar Ekdal

15: Carl Starfelt

16: Jesper Karlström

17: Viktor Gyökeres

18: Yasin Ayari

19: Mattias Svanberg

20: Eric Smith

21: Alexander Bernhardsson

22: Besfort Zeneli

23: Kristoffer Nordfeldt

24: Elliot Stroud

25: Gustaf Nilsson

26: Taha Ali