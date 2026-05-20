Fredrik Holmberg erkänner: ”Vi hade lite tur”

Gais tog tre starka poäng hemma mot Hammarby.

Men det var inte en helt värdig seger englit Fredrik Holmberg.

– Jag vet inte om det var så rättvist, säger Gais-tränaren till TV4 efter matchen.

Gais inledde årets allsvensk tungt med tre raka försluter. Därefter har Göteborgslaget gått obesegrade och under onsdagen togs en ordentlig skalp när Hammarby besegrades med 2–0.

– Det är väldigt skönt, speciellt efter plattmatchen vi gjorde senast [mot Degerfors]. Det känns som att vi har hittat tillbaka till oss själva. Vi gör en stark prestation, men jag vet inte om det var så rättvist, säger Fredrik Holmberg till TV4 efter matchen.

– Vi hade problem med de och lite tur ska erkännas. Men vi jobbar föredömligt hela matchen och då blir man ju stolt och glad, menar han.

I den 71:a minuten, när Gais ledde med 1–0, drog Bajens Hampus Skoglund på sig sitt andra gula kort. Kort därpå punkterade hemmalaget matchen när Samuel Salter satte tvåan efter en målvaktsretur.

Det är det blott andra målet i Gais-tröjan för anfallen som värvades inför säsongen.

– Det är viktigt för honom. Han har faktiskt inte visat någon frustration alls, han har varit så lugn och de har betalat sig tillslut. Han är väl vård det, menar Holmberg.

Serieledarna Sirius väntar för Gais i nästa omgång. Matchen spelas på söndag i Uppsala.