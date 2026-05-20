Överklagan avslås – Middlesbrough spelar final

Southampton diskades från Championship-slutspelet efter spionage.

Nu har klubbens överklagan avtagits, bekräftar ligaförbundet EFL.

Det blir därmed Middlesbrough mot Hull City i finalen.

Det som har kallats för ”spy gate” har varit på allas läppar i och runt den engelska fotbollen den senaste tiden. Det hela började med att Southampton anklagades för att ha spionerat på Middlesbroughs träning inför play off-semin lagen emellan.

Southampton vann matchen mot Kim Hellbergs lag men kort därpå beslutade ligaorganisationen EFL att utesluta klubben från Championship-kvalet. Därmed tilldelades Middlesbrough finalplatsen mot Hull City, samtidigt som Southampton tilldelades fyra minuspoäng inför kommande säsong.

lubbens valde att överklaga domen men har nu fått avslag av EFL. Därmed slås det fast att det blir Middlesbrough och Hull City som gör upp om en plats i nästa års Premier League.

Det har även florerat uppgifter som gör gällande att Hull City tagit juridisk hjälp för att få slippa spela kvarmatchen och istället få en direktplats till den engelska högstaligan.

Oavsett vad så kommer matchen spelas på Wembley den 23 maj.