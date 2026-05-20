Aston Villa vinner Europa League – krossade Freiburg

Aston Villa är Europa League-mästare för första gången.

Victor Lindelöf bryter därmed sin egna negativa svit i Europafinaler.

Aston Villa, med Victor Lindelöf från start, har säkrat sin första europeiska titel sedan man vann Champions Leagues föregångare Europacupen 1982. Detta efter att ha besegrat Freiburg med 3–0 i Istanbul.

Den första halvleken såg länge ut att sluta mållöst. Men med några minuter kvar slog Youri Tielemans till efter en hörna och gav Aston Villa ledningen.

– Zidane och Roberto Carlos-klass, säger expertkommentatorn Kevin Walker i Disneys sändning.

Birmingham-klubben fortsatte att trycka på och innan halvtidsvisslan blåstes hade Emiliano Buendia gjort 2–0 efter ett vänsterskott från distans.

Efter en dryg timme agerade argentinaren framspelare när Villa utökade Villa ledningen till 3–0. Målskytt den här gången var Morgan Rogers.

I den 66:e minuten byttes Victor Lindelöf ut efter att ha spelat samtliga minuter som mittfältare. Från bänken kunde svensken se Aston Villa kamma hem segern.

Europa League-titeln är Aston Villas första trofé sedan man vann Ligacupen 1996. För Freiburgs del fortsätter jakten på klubbens första titel.

Det är också en glädjens dag för Victor Lindelöf som får vinna Europa League efter två finalförluster med Manchester United.