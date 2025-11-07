Daniel Sundgren efter hotet: ”Jag ber om ursäkt”

Daniel Sundgren hotades ha ett dygn på sig att be om ursäkt till sin gamla klubb Volos.

Nu har svensken talat ut efter stämningshotet mot sig.

– Jag ber om ursäkt om mina uttalanden har skapat en felaktigt negativ bild, säger Sundgren till grekiska SDNA.

Foto: Bildbyrån

Daniel Sundgren berättade om att han upplevt riggade matcher under sin tid i grekiska Volos i podcasten ”Lundh”. Svenskens uttalanden väckte ilska hos Degerfors-spelarens gamla klubb som senare gick ut med att de kommer att stämma honom.

– Det enda jag sa var sanningen. Sedan så … om folk vill stämma mig för det får de väl göra det, sa han till SVT i samband med stämningshotet.

Vidare hotade de med att svensken hade 24 timmar på sig att be om ursäkt. Annars kommer de att stämma honom för förtal.

”Ber om ursäkt”

Nu har Sundgren talat ut i grekiska SDNA och belyser att han inte vill att det ska uppstå missförstånd.

– Under min tid i Volos fick varken jag eller mina lagkamrater, när jag var med, några andra instruktioner än att gå ut och göra vårt bästa. Om jag hade direkta bevis på matchfixning skulle jag såklart ha rapporterat det. Tränare Georgiadis är en bra person och ett proffs som stöttade mig under min tid i klubben och alla instruktioner han gav mig var för lagets bästa. Jag ber om ursäkt om mina uttalanden har skapat en felaktigt negativ bild, säger han till SDNA.

Försvararen berättar att det inte fanns direkta bevis på matchfixning under sin tid i Volos.

– Det fanns generella rykten bland supportrar om resultat inom grekisk fotboll och min hänvisning till sådant prat var inte avsett för att anklaga klubbpresidenten eller tränaren för matchfixning, säger han och avslutar:

– Om mina ord skapade förvirring eller obehag för presidenten, tränaren, mina lagkamrater och klubben så ber jag verkligen om ursäkt. Jag har full respekt för presidenten, styrelsen, tränaren och alla jag har jobbat med och Volos supportrar. Jag önskar att lämna detta bakom mig.

Degerfors ställs mot Brommapojkarna på söndag.