Den svenska högstaserien är bäst i Europa.

Allsvenskan är den liga som ger flest unga spelare chansen, enligt siffror från Transfermarkt.

– Det är ett väldigt bra kvitto på att våra klubbar jobbar väldigt bra, säger Svante Samuelsson, sportchef i Sef, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det är inte i många områden som den svenska högstaserien sticker ut i positiv bemärkelse i en europeisk kontext, men enligt färska siffror från sajten Transfermarkt finns det en parameter där allsvenskan faktiskt är bäst i hela Europa.

Enligt siffrorna är allsvenskan den liga (bland Uefas 20 bästa ligor) som ger flest U21-spelare chansen. Inför omgång 23 hade hela 22,5 procent av de totala matchminuterna under säsongen gått till spelare som är 21 år eller yngre, vilket tar den svenska högstaligan till en komfortabel förstaplacering framför internationella ligor som den belgiska och danska högstaligan på andra- respektive tredjeplats på listan.

Bland U21-spelarna i allsvenskan är det Sirius Leo Walta som toppar listan med 2 055 spelade minuter denna säsong. Den finska mittfältaren har bara missat totalt 15 minuter fram till efter omgång 23. Hammarbys Markus Karlsson och IFK Norrköping-målvakten David Andersson skuggar Walta i toppen av listan över antal spelminuter under 2025.

U21-spelarna med flest spelminuter i allsvenskan 2025

Leo Walta, IK Sirius, jublar. Foto: Bildbyrån

Sef: ”Det är ett kvitto”

Svante Samuelsson, sportchef i Svensk elitfotboll (Sef), har också nåtts av informationen om allsvenskans toppnotering.

– Det är positivt tycker vi, säger han och fortsätter:

– Vi har några mått i vår sportsliga strategi på Sef. Det området är ett av tre som vi följer upp varje år, med ambitionen att öka speltiden för spelare som är 21 år eller yngre.

Sef, som är intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, arbetar bland annat för att öka tillväxten på svenska elitspelare, och Samuelsson tar upp Sef:s och Unibets gemensamma Unicoach-projekt (en satsning för att utveckla de svenska akademierna) som en faktor till allsvenskans framgångar med unga spelare.

– Det är ett väldigt bra kvitto på att våra klubbar jobbar väldigt bra. Dels med att utbilda våra kommande elitspelare i sina ungdomsverksamheter, och sedan i nästa steg, att de lyfter upp dem i seniorverksamheten och dessutom vågar spela med dem.

Svante Samuelsson, sportchef i Sef. Foto: Bildbyrån

Ligorna som har gett flest matchminuter till U21-spelare

Allsvenskan (Sverige), 22,5 procent

Jupiler Pro League (Belgien), 21,9 procent

Superliga (Danmark), 21,6 procent

Eredivisie (Nederländerna), 20,7 procent

Elitserien (Norge), 20,4 procent

Bundesliga (Österrike), 19,5 procent

Premier Liga (Ukraina), 19 procent

Super League (Schweiz), 18,8 procent

Chance Liga (Tjeckien), 17,6 procent

Ligue 1 (Frankrike), 17,4 procent

✔️ Källa: Transfermarkt.com.