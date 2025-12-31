De vill klubbarna värva från konkurrenterna: ”Allsvenskans bästa spelare”

JULINTERVJUN. De allsvenska klubbarna går snart in i transferfönstret.

Då kan det bli en hel del spelarrockader runt om i avlånga Sverige.

– Spelaren jag vill ha är Adam Ståhl, skrattar Mjällbys Hasse Larsson.

Foto: Bildbyrån

När jul och nyår är ett minne blott går fotbollsvärlden in i den kanske mest spännande tiden på året. För de internationella klubbarna finns chansen att under januari månad värva in spelare som krislösningar på säsongens problem, men för våra svenska klubbar innebär januari en nystart.

Det svenska transferfönstret får dock vänta till slutet av januari, men då är det fritt fram för de svenska klubbarna att värva och förstärka. FotbollDirekt har frågat de allsvenska klubbarna och föreningarna om vilken spelare från ett annat allsvenskt lag de vill värva. Här är svaren!